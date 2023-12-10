Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu elenme sebebimidir

Arkadaşlar merhaba,jandarma uzman erbaş adayıyım,fakat şöyle bir konu var.2016 yılında uyumadığım için gittiğim psikayatriden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı koyulmuş ve concerta ilaç kullanımı oldu (yıl 2016)tekrarlama devamı söz konusu değil !

Bu psikayatride elenme sebebimidir arkadaşlar.

Çok araştırdım birşey bulamadım.cidden bilgisi olan varmı ?