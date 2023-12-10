Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Aralık 2023 19:12
663 khk 45a

Bu madde sadece yer değiştirmeyle mi alakalı yoksa personel özlüğüyle bir ilgisi var mıdır? yani demek istediğim 3+1 olan personel 657 sayılı 4b kanuna mı tabidir

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