Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Aralık 2023 19:21
Aday öğretmen dosyasında olması gerekenler nelerdir?

Kılavuzda formlardan kaçar tane olduğu beli̇rtli̇memi̇ş , adaylik dosyasi i̇le i̇lgi̇li̇ yardimci olabi̇li̇r mi̇si̇ni̇z , teşekkür ederi̇m

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