Üç Beyaz Yani Un, Şeker ve Tuz Nasıl Zararlı Hale Geliyor

Doktorlar un, şeker ve tuz a dikkat edin bunları azaltın diyorlar, haklılar.

Ama şu takılıyor kafama. Ben bir çiftçi çocuğuyum. Ama şu an çiftçilik yapmıyorum.

Un buğdaydan yapılıyor. Buğday çok sağlıklı bir gıda. Küçükken buğday çuvallarından aldığımız buğdayı yıkar sıcak suda pişirir yerdik. Adına gölle derdik. Gölle çok sağlıklı bir gıda. Bu buğdayı sağlıklı bir şekilde un yapmak mümkün değil mi ki doktorlar una dikkat diyorlar?

Şeker pancardan yapılıyor. Bu pancarı yıkayıp elektrikli fırında pişirin hem tatlı hem de çok lezzetli bir gıda oluyor tadına doyum olmuyor. Bu pancarı sağlıklı bir şekilde şeker yapmak mümkün değil mi ki doktorlar şekere dikkat diyorlar.

Tuz gölden çıkarılıyor bildiğim kadarıyla. Gölden tutulan balıklar çok lezzetli ve çok sağlıklı bir gıda olurken, gölden sağlıklı bir tuz çıkarmak mümkün değil mi ki doktorlar tuza dikkat diyorlar. Yoksa gölden çıkan tuz sağlıklı da fabrikalar mı bunu sağlıksız ve doktorların uyarı yapmasını gerektirecek şekilde zararlı oluyor?

Yorumlarınızı bekliyorum.