Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Aralık 2023 20:39
Asgari ücretin memur maaşına etkisi

Asgari ücrete yapılacak zam memur maaşlarında herhangi bir kalemi etkiliyor mu ?

Foruma baktım cevabı bulamadım


KamudaMemur
Genel Müdür
10 Aralık 2023 20:42

Kardeşim şu anda kime sorsam 18 binden aşağı maaş alanla karşılaşmadım henüz. Memurdan daha fazla maaş alan bir bir çok şoför, işçi, usta var. Asgari ücretle gerçekten çalışan işçilerimiz var ise. Kendilerini geliştirip ek iş yaparlarsa maaşları memur maaşını geçer. Ne gibi ek iş ? Karo döşeme, parke döşeme, kapı boyama, badana boya yapma, televizyon kanalları kurma ve uydu kurma, arabayla ilgili tamirat vs. bu liste daha uzar.

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