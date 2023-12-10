Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Aralık 2023 20:54
Günde 6 saat ders yetmez mi? + sosyal, sportif veya sanatsal etkinlik!

Okullarda müfredat güncelleme gündemde iken...

Günde 8 hatta 10 saat ders okutulmasının pek insani olmadığını belirtmek istiyorum. Bir sınıfta, oturak üstünde, adeta kıpırdamadan akşamı eden öğrenciler, ben dahil "çok bilmiş" insanları dinliyor, nasihat dinliyor vs. Daha önce bazı sınıflarda da söylemiştim bu, insan hakları ile de pek bağdaşmaz. Verim de olmaz. Zaten yıllardır böyle ya, ne kalite ne verim ne edep ahlak ne bilgi üretimi olmadı, olmuyor. Ders saati günde 6 saate düşürülmeli. Haftanın 2 -3 günü sanat, spor vs her öğrenci kendi ilgi ve yeteneğine uygun okulda veya farklı bir mekanda eğitim almalı, sanat veya spor alanında da kendini geliştirmeli, yetiştirmeli. Zihnen de dinlenir, psikolojik olarak da rahatlar. Hele hele şimdi kış aylarında, günler kısa, sabah ezanıyla evden çıkıp akşam ezanıyla eve dönen öğrenciler var, pes ya hu. Ne zaman ödev yapacak, ne zaman dinlenecekler, zaman yok. Verim yok, kalite yok. Dersler 9 - 15 arasına sığdırılabilir. Kütüphanelerde, gençlik merkezlerinde, sosyal gelişim merkezlerinde farklı atelyelere katılma imkânı oluşturulmalıdır.

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