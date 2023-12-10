Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Aralık 2023 20:56
Şark görevinde ücretsiz izin tayin hakkı var mıdır

Arkadaşlar şu an hizmet süresi 2 sene olan bir doğu ili görevindeyim, 2.şarkim, bu sene 2024 Şubat ayında tercige tabiyim, yaklaşik 18 ayim bitti, su anda 6 ay ücretsiz izine çıkarsam şubat ayında bana tercih yaptırırlar mi, ayrıca tayinler açıklanınca, bana eksik 6 ayi tekrar doğudami tamamlatirlar, yoksa yeni görev yerimde mi başlarım, uzman arkadaşlarım yardımcı olursa çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıYaş haddi 58 çıkmalıOcak Ayında ReformEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaAraç kullanmak istemiyorum 2024 ocak maaşı ne kadar olurPolislik mi Öğretmenlik miPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verPolisler 2. şark iptal genelgesi bekliyor

Sözlük

sözlüğü canlandırma fikirleri 2 Liam Neeson 1 göksel'in lise yıllarındaki fotoğrafı 3 tadelle 2 Leave the World Behind 2023 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 1 gelen evlilik tekliflerini yersiz buluyorum 3 paprika 1 yarım yağlı tereyağı 1 güvercin pisliğinden medet ummak 1

Son Haberler

Manisa'da ormanlık alanda dehşet: Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar ettiGaziantep'te Karadeniz fırtınasıİstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklamaRize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandıAksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar