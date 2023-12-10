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Editörler : Lanet


10 Aralık 2023 21:00
Türk SEM Tarafından Düzenlenen Arama Motorları Hakkında Akademik Araştırmaya Katılım Ricası

Arkadaşlar Merhaba,

12 - 13 yıl sonra Memurlar.net 'e tekrar geldiğimde hala üyeliğin durduğunu görmek çok güzel.

Bir Akademik makalede kullanılmak üzere bir veriye ihtiyaç duyduk ama hiç bir yerde yoktu. Statista'ya da baktık ama ilgili veriler kullanılamayacak kadar eskiydi. Bu sebeple kendi araştırmamızı kendimiz yapalım istedik. Bu sebeple Google Forms üzerinden anketi oluşturduk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrIsrPEofwHWpGVqBPpqEQvYfnK2HJ2Ivra0a7-4iiCHKCMg/formResponse

İlgili ankete yukarıdaki form üzerinden katılırsanız çok seviniriz. Sonuçlar https://turksem.com 'da ve Akademik dergilerde paylaşacağız. İlgili anket sonucu daha genel bir akademik makalenin içerisinde bir bölüm olacaktır.

Memurlar.net ailesi olarak katılımlarınızı bekliyoruz.

Teşekkür ederiz.

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