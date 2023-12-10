Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Aralık 2023 21:32
HİTAP'ta 4b hizmetim yok

Merhaba, benim HİTAP'ta 4b hizmetim hiçbir şekilde yazılmamış. Bu durum normal midir?


elk muhendis
Şef
10 Aralık 2023 21:34

Şu an kadrolu aday memurum, ondan önce 4bli idim istifa ettim ondan önce de kit 399 personeliydim. 399 hizmetlerim var, askerlik hizmetim de intibakta değerlendirilmiş ama 6 aylık 4b hizmetim yok, yazılmamış. Normal midir yazılmaması?

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