Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Aralık 2023 21:47

Yeni müfredatta sizce ''işte şimdi oldu'' diyebileceğimiz bir durum olacak mı?
Yeni müfredatta sizce ''işte şimdi oldu'' diyebileceğimiz bir durum olacak mı?

Bu ankete 1 saat 59 dakikada, 8 kişi oy kullandı

Yeni müfredatta sizce ''işte şimdi oldu'' diyebileceğimiz bir durum olacak mı?

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