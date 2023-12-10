KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Aralık 2023 22:03
Zabıt Katipliği Alımı

Merhaba zabit katipliği alımı olur mu? Nereden bakmam gerekiyor? Alımı olursa ne zaman olabilir bilen var mı?


dertliyimkederliyim
Aday Memur
10 Aralık 2023 23:07
Mart gibi ilan geliyor zabıt katibi alımı olur çok ihtiyaç var
Toplam 1 mesaj

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