Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2023 22:07
müdür vekâleti
merhaba arkadaşlar tayini çıkan müdür yerine vekalet edecek kişinin müdür vekili olma şartları nelerdir lütfen bilgilendirir misiniz şartları sağlamayan kişi olabilir mi olursa ne yapılır

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