Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Aralık 2023 22:51
Yeni atanan öğretmenin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmesi mümkün mü?

X doğu ilinde görev yapan arkadaşın eşi y batı iline atanıyor. çocuk şarktan batıya eşinin yanına gitmek istemiyor, onun batıdan yanına gelmesini istiyor. Bu durum mümkün mü değil mi kesinlikle olmaz mı?


crabnet355
Müsteşar
10 Aralık 2023 22:54
mümkün neden olmasın..İsteyen istediğinin yanına gider

GrandPolis
Aday Memur
10 Aralık 2023 23:02
ne zaman nasıl?
crabnet355, 53 dk. önce
mümkün neden olmasın..İsteyen istediğinin yanına gider

crabnet355
Müsteşar
10 Aralık 2023 23:07
Her iki taraf öğretmen mi
GrandPolis, 45 dk. önce
ne zaman nasıl?

GrandPolis
Aday Memur
10 Aralık 2023 23:27
evet erkek doğuda öğretmen iken (3 yıllık) eşi de bu yaz ilk görev yeri olan Batı iline atanıyor. çocuk onun yanına gitmek istemiyor, kadın nasıl gelebilir?
crabnet355, 40 dk. önce
Her iki taraf öğretmen mi

crabnet355
Müsteşar
10 Aralık 2023 23:31
Sözleşmelilerde durum daha farklı...kadrolular gibi değil..sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu atama duyurusu kılavuzu var, orayı okuyun.orda detaylı yazar..
GrandPolis, 20 dk. önce
evet erkek doğuda öğretmen iken (3 yıllık) eşi de bu yaz ilk görev yeri olan Batı iline atanıyor. çocuk onun yanına gitmek istemiyor, kadın nasıl gelebilir?
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