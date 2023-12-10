Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Aralık 2023 22:57
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık personeli rızası dışında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı p

16 Ekim 2023 tarih ve 32341 sayılı Resmi Gazete ile KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI kuruldu.

Geçici Madde 1in ç) fıkrasında Çevre ve şehircilik il müdürlüklerinde kentsel dönüşüm birimlerinde çalışanlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığına atanır hükmü bulunmaktadır.

Personelin isteği dışında, Çevre ve Şehircilik personeli olmaktan çıkarıp Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personeli yapan yukarıdaki kanun hükmüne karşı ne yapılabilinir? İdare Mahkemesine dava açılması durumunda kazanılabilinir mi? Daha önce AFAD personeli içinde buna benzer durum olmuş oradan dava açan oldu mu? Bilginiz var mı?

İlgili ve alakanız için şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.

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