Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Aralık 2023 23:07
izmire atamam çıktı yardım!
yeni polis olarak göreve baslıcam izmire atandım genelde nereye seciliyoruz hangi birime izmir hakkında bilgi lazım ilk defa gidicem daha önce hic gitmedim

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