Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Aralık 2023 23:25
Rapor

bu yıl tek hekim ve heyet (3 doktor) imzalı raporlar dahil 50günü aşan rapor aldım, yeni yıla girmeden ameliyat olabilirim doktor bir an önce müdahale edilsin dedi ancak rapor barajını aştım mı? ameliyat olduktan sonra rapor alsam akibeti nasıl olur


masterrrrr
Memur
10 Aralık 2023 23:41

Tek hekim 40 gunu gecemez. Heyet raporu ayri .

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