Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Aralık 2023 23:34
Amerika'da yaşayan NYPD'deki Türk emniyet müdürünün videosu Hk.

https://youtube.com/watch?v=9KICZsNN5p8&si=J-ocOkdd8nvR6snu

bıraktığım linkin 15.dksından itibaren dikkatle izlerseniz mesleğimiz için hangi konuda mücadele etmemiz gerektiğini net anlayacaksınız... 1- mesai 8 saat... ve sonrasında videoda maaş konusu 5. yılına kadar çalışan bir polis memuru yaklaşık 50bin dolar(yıllık), 5 .yılından sonra ortalama 85bin dolar(yıllık) mesailerle birlikte 100bin dolar... 2- Amerika'da maaşlı emeklilik yaşı 67, polislerde ise fiili 20 yıl çalışan maaşlı emekliliği hak ediyormuş. evet sadece 20 yıl. yani polis memuru 25 yaşında göreve başlarsa 45 yaşında emekliliğini hakediyor... bizde bir polis 22 yaşında göreve başlarsa ortalama 33 sene çalışıp, 29 yaşında bir polis göreve başlarsa 26 sene çalışıp emekliliğini hakedecek. 3- görevde yükselme ile alakalı; bütün polisler memur statüsünde başlıyor içlerinde istekliler ve başarı gösterenler terfi alıyor. liyakat!!! benim yorumum şu polisle kendini bizle kıyaslayan diğer meslek sahiplerinin ne dediğine aldırmadan bizim bu konuya dikkat çekmemiz gerekiyor...

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