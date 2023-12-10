Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


10 Aralık 2023 23:36
asdasdasd

asdasdasdasd

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerTMO makine teknisyenligiSürekli işçi alımı ve tayin/maaş/merkezi atamaKİT taşeronları tek başlıktaMemurluk mu ,kamu işçisi olmak mı ?

Sözlük

iş başvurusu yaparken cv ye sözlük yazarı olduğunu belirtmek 1 güvercin pisliğinden medet ummak 1 Liam Neeson 1 ben şeker kullanmıyorum 1 hoşgeldin 1 hemdem 1 The Miracle Club 2023 1 Bugün olanlar 1 yarım yağlı tereyağı 1 çocukluk yılları 3

Son Haberler

Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyorAracını yolun ortasına çekerek uyudu: Cezadan kaçamadıHusumetliler arasında tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga: 2 yaralıTIR'a arkadan çarpan otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 4 yaralıBodrum'da 136 düzensiz göçmen kurtarıldı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar