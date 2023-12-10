Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


10 Aralık 2023 23:43
MEB Devlet kitapları döner sermaye mülakat hakkında

Ben işitme engelliyim sürekli işçi engellli personel alımıyla asıl olarak kazandım fakat haftaya mülakatım var ne sorular sorulacak ne yapmalıyım ne çalışmam gerekiyor yardımcınızı istiyorum kaybetmekten korkuyorum

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TMO makine teknisyenligiSürekli işçi alımı ve tayin/maaş/merkezi atamaKİT taşeronları tek başlıkta

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