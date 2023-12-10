Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Aralık 2023 23:46
MEB Devlet kitapları döner sermaye mülakat hakkı

Sürekli işçi engellli personel alımı asıl olarak kazandım fakat haftaya mülakatım var ne sorular sorulacak ne yapmalıyım ne çalışmam gerekiyor yardımcınızı istiyorum kaybetmekten korkuyorum

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