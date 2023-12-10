Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


10 Aralık 2023 23:46
MEB Devlet kitapları döner sermaye mülakat hakkı

Sürekli işçi engellli personel alımıyla asıl olarak kazandım fakat haftaya mülakatım var ne sorular sorulacak ne yapmalıyım ne çalışmam gerekiyor yardımcınızı istiyorum kaybetmekten korkuyorum

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