TCDD GYS 2024

merhaba arkadaşlar TCDD 2023 yılında kapsamlı bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açtı fakat, bakım dairesi ve teşkillerine yönelik ünvanlar yoktu bakım müdürü bakım şefi vs 2024 yılında gys açacak mı öyle bi söylenti vardı bi ara bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa seviniriz iyi çalışmalar.

merhaba arkadaşlar TCDD 2023 yılında kapsamlı bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açtı fakat, bakım dairesi ve teşkillerine yönelik ünvanlar yoktu bakım müdürü bakım şefi vs 2024 yılında gys açacak mı öyle bi söylenti vardı bi ara bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa seviniriz iyi çalışmalar.