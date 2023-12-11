Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Aralık 2023 00:33
TCDD GYS 2024
merhaba arkadaşlar TCDD 2023 yılında kapsamlı bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açtı fakat, bakım dairesi ve teşkillerine yönelik ünvanlar yoktu bakım müdürü bakım şefi vs 2024 yılında gys açacak mı öyle bi söylenti vardı bi ara bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa seviniriz iyi çalışmalar.

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