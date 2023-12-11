KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Aralık 2023 01:13
Aralık kpss merkezi atama

Arkadaşlar merhaba, bu yılki temmuz atamasında atandım. Atandığım kurumu aradığımda sürecin daha süreceğini bildirdiler. Halen tebligat da gelmiş değil. Aralık atamasında tekrardan tercih hakkım var mı? Bu konuyla ilgili bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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