KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Aralık 2023 03:08
60 yaş üstü kamudaki elemanlar hakkında

Bu elemanlar eksilmedigi sürece hala işsiz kalicaksiniz.

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