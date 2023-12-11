Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 08:49
Görevde yükselme sınavı mülakatında ne sorarlar?

Merhaba arkadaşlar hayatımın ilk mülakatı olacak Şeflik mülakatına gireceğim önceden tecrübe edinmiş veya az çok ne sorulduğuna dair bilgisi olan yazabilir mi lütfen kaç ay geçti sınavın üstünden kanunları yönetmelikleri de unuttum şimdi hepsini tekrar mı okuyacağım 😄


mithat6635
Aday Memur
11 Aralık 2023 18:17
puanın kaç

Palasay
Aday Memur
11 Aralık 2023 20:38

1995 Nobel edebiyat ödülü alan kişinin lakabı

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