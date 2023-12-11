Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 08:49
Mülakatta ne sorarlar?!?

Merhaba arkadaşlar hayatımın ilk mülakatı olacak Şeflik mülakatına gireceğim önceden tecrübe edinmiş veya az çok ne sorulduğuna dair bilgisi olan yazabilir mi lütfen kaç ay geçti sınavın üstünden kanunları yönetmelikleri de unuttum şimdi hepsini tekrar mı okuyacağım &#128516;

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