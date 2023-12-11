jandarma komutanlığı mobbing

soruşturması bitip iade edilenler yeni atandığı yerde kendi branşı dışında zorla görevlendirme yapılıp yol kontrol noktasında 24-24 konteyner da nöbet tutturuluyor yol parası yemek ve görevlendirme parası dahi verilmiyor ve bunu iade edilen sadece 3 kişiye yapılıyor. nöbet yönetmeliğine uygun mu veya çözüm yolu nedir ?

soruşturması bitip iade edilenler yeni atandığı yerde kendi branşı dışında zorla görevlendirme yapılıp yol kontrol noktasında 24-24 konteyner da nöbet tutturuluyor yol parası yemek ve görevlendirme parası dahi verilmiyor ve bunu iade edilen sadece 3 kişiye yapılıyor. nöbet yönetmeliğine uygun mu veya çözüm yolu nedir ?