Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Aralık 2023 09:49
jandarma komutanlığı mobbing
soruşturması bitip iade edilenler yeni atandığı yerde kendi branşı dışında zorla görevlendirme yapılıp yol kontrol noktasında 24-24 konteyner da nöbet tutturuluyor yol parası yemek ve görevlendirme parası dahi verilmiyor ve bunu iade edilen sadece 3 kişiye yapılıyor. nöbet yönetmeliğine uygun mu veya çözüm yolu nedir ?

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