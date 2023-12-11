Maaşsız Dul bir emekli kadın kocasından 3500 TL. maaş alıyor çok az değil mi.

eşleri anlarımda kız çocuklarına niye maaş bağlanıyor adam öleli 50 yıl olmuş hala kızına maaş ödeniyor sırf bu yüzden ölen babadan maaş almak için anlaşmalı boşanan kadınlar var çalışmaya sağlığı el vermeyenleri geçtim eli ayağı tutan kadınlar yapıyor bunu onların maaşları biz çalışanların primleriyle ödeniyor böyle pozitif ayrımcılık adı altında sahtekarlıklar yapılıyor o yedikleri paralar helal mi?

eşleri anlarımda kız çocuklarına niye maaş bağlanıyor adam öleli 50 yıl olmuş hala kızına maaş ödeniyor sırf bu yüzden ölen babadan maaş almak için anlaşmalı boşanan kadınlar var çalışmaya sağlığı el vermeyenleri geçtim eli ayağı tutan kadınlar yapıyor bunu onların maaşları biz çalışanların primleriyle ödeniyor böyle pozitif ayrımcılık adı altında sahtekarlıklar yapılıyor o yedikleri paralar helal mi?