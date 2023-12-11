Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Aralık 2023 09:53
Maaşsız Dul bir emekli kadın kocasından 3500 TL. maaş alıyor çok az değil mi.

bizim bir orda bir nine var 90 yaşında filan cömert ona buna yedirmeyi filan sever kocası ölünce maaşının galiba yarımı alıyormuş 3500 filan maaş alıyor mesala köyden şehire giden olursa onlara bişiyler ısmarlıyor bana şunu alın bunu alın diye eski devirler gibi sanıyor 100 TL. veriyor yüz liranın ne halde olduğunu filan bilmiyor mesela evine usta filan çağırıyor ustanın mesala günlük ücreti bin tl kadın çıkarıp 250 tl veriyor üstüne de yemek ye diyor yazın nineme diyorum kendi kendime halbuki çok da cömert gönlü geniş biri ama maaşının o kadar az olduğunu bilmiyor bundan 5 yıl önce filan o paraya çok güzel geçiniyordu


Prettyhatun
Şef
11 Aralık 2023 10:11

Malesef emekli aylıkları aşırı düşük, biz emekli olduğumuzda bu maaşlarla nasıl geçiniriz biz de geçinemeyiz o yüzden kendilerini savunanadıklarını düşündüğüm ve emeklilerin maaşlarının yümseltilmesi gerekiyor emeklilere yizde yüz zam olmalı en az


Memur1212
Memur
11 Aralık 2023 10:15

Vefat eden emekli' nin maaşı eşine %75 oranında bağlanıyor. Ancak dul veya evlenmemiş çocuğu varsa %25' ini alabilyor ve eşine de %50 kalmış oluyor. Ninemde büyük ihtimalle %50sini alıyor. Malesef çok düşük. Dünya bazıları için çok zor. Büyüklerimizin bu meseleye el atması gerekiyor.


Kılıç0725
Aday Memur
11 Aralık 2023 11:46

Nine yine iyi en azından tek.Bi tanıdığım var aynı böyle maaş alıyor 3 evladı var ve o ev geçirecek.Bu maaşı verenler,reva görenler hiç düşünmezler mi bu paranın hiç Bi hükmü yoktur diye.Alt tabaka insan ezilebildiği kadar eziliyor malesef çok üzücü


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
11 Aralık 2023 12:01
eşleri anlarımda kız çocuklarına niye maaş bağlanıyor adam öleli 50 yıl olmuş hala kızına maaş ödeniyor sırf bu yüzden ölen babadan maaş almak için anlaşmalı boşanan kadınlar var çalışmaya sağlığı el vermeyenleri geçtim eli ayağı tutan kadınlar yapıyor bunu onların maaşları biz çalışanların primleriyle ödeniyor böyle pozitif ayrımcılık adı altında sahtekarlıklar yapılıyor o yedikleri paralar helal mi?
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