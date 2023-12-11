Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2023 10:34
on lisans memur lisans kpssden atanabilir mi?

MERHABALAR KADROLU ÖNLİSANS MEMURUM, LİSANS KPSS SAĞLIK YÖNETİMİNDEN TEKRAR ATANABİLİRMİYİM? ATANIRSAM İSTİFA ETMEM GEREKİR Mİ? ATANDIKTAN SONRA TEKRAR 3+1Lİ Mİ OLURUM? YARDIMCI OLABİLİRSENİZ SEVİNİRİM.


lDeimosl
Genel Müdür
11 Aralık 2023 10:39

Soruların hepsinin cevabı evet.

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