Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2023 11:08
Şirketim var memur olabilir miyim ?

Şuan kayıtlı bir şirketim var, memur olabilir miyim, Atandığım zaman devretsem olur mu yoksa atanmadan önce devretmeli miyim ?


iamgokcen
Aday Memur
11 Aralık 2023 11:09

Atanmadan devretmeniz lazım.

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