Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Aralık 2023 11:10
Şirketim var memur olabilir miyim ?

Üzerime kayıtlı şirketim var , memur olabilir miyim , atandığım an devretsem olur mu ?


xLmx
Memur
11 Aralık 2023 11:32
atanmadan devret eşine vs
Toplam 1 mesaj

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