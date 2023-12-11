Emekli aylık bağlama oranı kanunda %70 uygulamada %44

Arkadaşlar maalesef memurlara yıllardır %70 olarak uygulanan aylık bağlama oranı ilk defa 2023 temmuz ayında memurlara verilen seyyanen zammın emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle %44 e düşmüştür, yani bir memur emekli olduğunda alacağı maaş çalışırken aldığının %44 üne denk gelmektedir, bir bakıma hükümet 2008 den sonra işe girenlere uyguladığı emeklilikte %50 aylık bağlama oranını eski memurlara da seyyanen zammı vermeyerek uygulamıştır.

Arkadaşlar maalesef memurlara yıllardır %70 olarak uygulanan aylık bağlama oranı ilk defa 2023 temmuz ayında memurlara verilen seyyanen zammın emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle %44 e düşmüştür, yani bir memur emekli olduğunda alacağı maaş çalışırken aldığının %44 üne denk gelmektedir, bir bakıma hükümet 2008 den sonra işe girenlere uyguladığı emeklilikte %50 aylık bağlama oranını eski memurlara da seyyanen zammı vermeyerek uygulamıştır.