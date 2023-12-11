Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 12:52
Emekli aylık bağlama oranı kanunda %70 uygulamada %44
Arkadaşlar maalesef memurlara yıllardır %70 olarak uygulanan aylık bağlama oranı ilk defa 2023 temmuz ayında memurlara verilen seyyanen zammın emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle %44 e düşmüştür, yani bir memur emekli olduğunda alacağı maaş çalışırken aldığının %44 üne denk gelmektedir, bir bakıma hükümet 2008 den sonra işe girenlere uyguladığı emeklilikte %50 aylık bağlama oranını eski memurlara da seyyanen zammı vermeyerek uygulamıştır.

Prettyhatun
Şef
11 Aralık 2023 13:02

Biz demekki emekli olduğumuzda bu duruma göre yüzde 30 unu zor alabileceğiz, hatta daha düşük, bizim hem seyyanen hem de kariyer tazminatları emekliliğe sayılmazsa en halimiz nolur hiç bilmiyorum

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