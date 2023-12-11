Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Aralık 2023 13:18
SUTASAK SÖZLÜ NE ZAMAN?

Bugün itibariyle sağlık mülakatı aşaması sona erdi. Sözlü mülakat tahmini ne zaman olur, birkaç yerde söylenilen gibi Mart ayını bulması muhtemel midir? Fikri olan söylerse çok iyi olur.

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