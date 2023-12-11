Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 13:39
Programı belli olmayan derslerin kazanımlarını sınıf defterine yazmak

Öğretim programı belli olmayan derslerin, program henüz belli olmadığı süreçte kazanımlar belirtilerek doldurulması gerekiyor muydu? Deftere imza atıldı ama dediğim gibi kazanımlar belli olmadığı için belli olana kadar beklenildi.


derin sessizlik
Memur
11 Aralık 2023 16:43

Kafadan kazanım yazdım ben, uydur uydur yaz kim kontrol edecek ki


Prettyhatun
Şef
11 Aralık 2023 16:51

:)))

derin sessizlik, 2 saat önce

Kafadan kazanım yazdım ben, uydur uydur yaz kim kontrol edecek ki


atahoca
Genel Müdür
11 Aralık 2023 17:43

Etkinlik adı da yazılabilir.

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