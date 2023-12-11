Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 13:39
Sınıf defteri doldurma
Öğretim programı belli olmayan derslerin, program henüz belli olmadığı süreçte kazanımlar belirtilerek doldurulması gerekiyor muydu? Deftere imza atıldı ama dediğim gibi kazanımlar belli olmadığı için belli olana kadar beklenildi.

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