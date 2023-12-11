Sınıf defteri doldurma

Öğretim programı belli olmayan derslerin, program henüz belli olmadığı süreçte kazanımlar belirtilerek doldurulması gerekiyor muydu? Deftere imza atıldı ama dediğim gibi kazanımlar belli olmadığı için belli olana kadar beklenildi.

Öğretim programı belli olmayan derslerin, program henüz belli olmadığı süreçte kazanımlar belirtilerek doldurulması gerekiyor muydu? Deftere imza atıldı ama dediğim gibi kazanımlar belli olmadığı için belli olana kadar beklenildi.