Kamu Kurumlarında Verimlilik Nasıl artar?

Devlet daireleri emekliliği gelmiş, yaşlandığı için bir iş de yaptırılmayan ama tıkır tıkır her ay maaşını alanlarla dolu. Bunlardan kurtulmak gerek önce. Sonra torpille girip bir iş yaptırılamayanları temizlemek gerek. Yöneticilerin liyakate göre belirlenmesi gerek.

Sadece bunları yap ve verimliliğin nasıl arşa ulaştığını gör. Ama bunun imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz .Bizim gibi bireyselleşmenin olmadığı toplumlarda hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin liyakatsizliğin önüne geçemezsiniz.

Bak mesela bu mesajı eksi yağmuruna tutacaklar şimdi rahatsız olanlar.