Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Aralık 2023 14:12
Kamu Kurumlarında Verimlilik Nasıl artar?

Öncelikle vaktin mesai kavramı değişmeli. Dünyanın dönüş hızının değiştiği bir süreçte 24 saatlik zaman kavramı irdelenmeli. Günlük çalışma saati şu zaman dilimi için ideali 6 saat resmi ve özelde 6 saat esası uygulansa, vardiya sistemi özlük hakları genişletilerek kamu ve özelde uygulansın. 3 vardiya sistemi olabilir. Esnek uzaktan çalışma sistemleri konuşuluyor lakin güneş patlamaları nedeniyle uzun süreli elektrik internet kesintisi olması durumunda sıkıntı olur. vardiya sistemi en ideali aynı bilgisayarı 3 kişi dönüşümlü kulanır iş kesintiye uğramaz her biri kendi şifresi ile işlem yapar sıkıntı olmaz güvenlik vs durumunda. Yani bir kişiye 8 saat yerine 3 veya 2 kişi 6 şar saat. İşsizlik biter kaynak aynı bilgisayarı kullanacak dönüşümlü sistem.


Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Aralık 2023 14:27

3 vardiya çıkarılarak bir işi 3 kişinin yapmasını özel sektör kesinlikle kabul etmez.. Özel sektör o işi bir kişiyi 12-15 saat çalıştırarak üç maaş yerien tek maaş vererek yaptırmak ister.


cetek
Şef
11 Aralık 2023 14:38

Devlet daireleri emekliliği gelmiş, yaşlandığı için bir iş de yaptırılmayan ama tıkır tıkır her ay maaşını alanlarla dolu. Bunlardan kurtulmak gerek önce. Sonra torpille girip bir iş yaptırılamayanları temizlemek gerek. Yöneticilerin liyakate göre belirlenmesi gerek.

Sadece bunları yap ve verimliliğin nasıl arşa ulaştığını gör. Ama bunun imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz .Bizim gibi bireyselleşmenin olmadığı toplumlarda hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin liyakatsizliğin önüne geçemezsiniz.

Bak mesela bu mesajı eksi yağmuruna tutacaklar şimdi rahatsız olanlar.


Karizmaunl
Şube Müdürü
11 Aralık 2023 15:33

Yaşını başını almış her memuru aynı kefeye koyarak genelleme yapmanız yanlış. Sizin dediğiniz tarzda yaşlı çalışanların olduğu doğru ama işini dört dört lük yapanlar çoğunlukta. En azından Maliye Bakanlığında böyle.

cetek, 1 saat önce

Devlet daireleri emekliliği gelmiş, yaşlandığı için bir iş de yaptırılmayan ama tıkır tıkır her ay maaşını alanlarla dolu. Bunlardan kurtulmak gerek önce. Sonra torpille girip bir iş yaptırılamayanları temizlemek gerek. Yöneticilerin liyakate göre belirlenmesi gerek.

Sadece bunları yap ve verimliliğin nasıl arşa ulaştığını gör. Ama bunun imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz .Bizim gibi bireyselleşmenin olmadığı toplumlarda hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin liyakatsizliğin önüne geçemezsiniz.

Bak mesela bu mesajı eksi yağmuruna tutacaklar şimdi rahatsız olanlar.


cetek
Şef
11 Aralık 2023 15:42

İş yaptırılamayan dye özellikle belirttim zaten. İşini hakkıyla yapan memurlar için yaş haddi bile uygulanmasına gerek yok bence.

Karizmaunl, 9 dk. önce

Yaşını başını almış her memuru aynı kefeye koyarak genelleme yapmanız yanlış. Sizin dediğiniz tarzda yaşlı çalışanların olduğu doğru ama işini dört dört lük yapanlar çoğunlukta. En azından Maliye Bakanlığında böyle.

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