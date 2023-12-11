2023/7 çevre ve şehircilik bakanlığı personel alımı

3319 nitelik kodu ile atandım. ama şuan ne yapmam gerekiyor süreç nasıl ilerleyecek ve kendi memleketime atandım göreve ne kadar sürede başlarım

3319 nitelik kodu ile atandım. ama şuan ne yapmam gerekiyor süreç nasıl ilerleyecek ve kendi memleketime atandım göreve ne kadar sürede başlarım