KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Aralık 2023 14:17
2023/7 çevre ve şehircilik bakanlığı personel alımı
3319 nitelik kodu ile atandım. ama şuan ne yapmam gerekiyor süreç nasıl ilerleyecek ve kendi memleketime atandım göreve ne kadar sürede başlarım

asistanyonetici78
Aday Memur
11 Aralık 2023 14:50
hayirli olsun keske bizde kurtulabilseydik

ryhn.
Aday Memur
11 Aralık 2023 14:54
hocam daha alımlar var umudunuzu kaybetmeyin
asistanyonetici78, 52 dk. önce
hayirli olsun keske bizde kurtulabilseydik
Toplam 2 mesaj

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