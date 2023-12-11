Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Aralık 2023 15:03
Büro Personeli maaşları hakkında

Merhaba. Şehrimizin merkez dışındaki 20.000 nüfuslu belediyesi büro personeli alacakmış 2 tane, sınavsın ve ikamet şartıyla. Belediye ortak şirketler kısmına alacakmış sizce başvurmalı mıyım? maaşı memur olarak gözükmediği için internetten baktığımda 12.000 gösteriyor. Güncel maaşı bilen var mı?

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