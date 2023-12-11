Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Aralık 2023 15:44
önceden sendika üyesi olmak mülakatlarda sıkıntı çıkarır mı?

Herkese merhaba, ben şu an destek personel olarak çalışıyorum. Aynı zamanda öğrenciyim. Okul bitince işi bırakıp alanımdan atanmak istiyorum. Şu an da sendikaya üye olmayı düşünüyorum. İleride gireceğim mülakatlarda, geçmişte herhangi bir sendikanın üyesi olmam problem olur mu?

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