İlçe dısında calisma idari ceza

ben x sehrinde merkezde oturuyorum. merkeze 30 km uzaklikta bir ilcede calisiyorum prensip emir yayinlandi ve ilce merkezinde oturmam gerektigine dair teblig yapıldı. prensip emire istinadende bana 1 gun ayliktan kesme cezasi verildi. bende idare mhk basvurdum bu konuyla alakali emsal karari olan varmi acaba

ben x sehrinde merkezde oturuyorum. merkeze 30 km uzaklikta bir ilcede calisiyorum prensip emir yayinlandi ve ilce merkezinde oturmam gerektigine dair teblig yapıldı. prensip emire istinadende bana 1 gun ayliktan kesme cezasi verildi. bende idare mhk basvurdum bu konuyla alakali emsal karari olan varmi acaba