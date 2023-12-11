Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Aralık 2023 15:48
İlçe dısında calisma idari ceza
ben x sehrinde merkezde oturuyorum. merkeze 30 km uzaklikta bir ilcede calisiyorum prensip emir yayinlandi ve ilce merkezinde oturmam gerektigine dair teblig yapıldı. prensip emire istinadende bana 1 gun ayliktan kesme cezasi verildi. bende idare mhk basvurdum bu konuyla alakali emsal karari olan varmi acaba

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