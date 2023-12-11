Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2023 15:59
Nöbetçi yargı personeli görevlendirilmesinde hakkaniyet sağlanmalı! (Ana Sayfa Haberi)

https://www.memurlar.net/haber/1085817/nobetci-yargi-personeli-gorevlendirilmesinde-hakkaniyet-saglanmali.html

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