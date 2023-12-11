Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Aralık 2023 16:11
POMEM-BEKÇİ Psikiyatri lütfen

2 sene önce anksiyete bozukluğu var ilaç kullanımıyla (normal reçeteli) Polis veya Bekçi olabilir miyim?


watson666
Aday Memur
11 Aralık 2023 16:56

Normal reçeteli olduğu için ve anksiyete gibi hafif bir tanı olduğu için kullanım süresine bakar eğer az kullanmışsan dönemsel olarak nitelindirir b dilimine koyar. B dilimi içinde üstünden 2 yıl geçmesi gerek. 2 yıl ve üzeri zaman geçtiyse üstünden elenmezsin doktora da bildir neden gittiğini eğer hafif birşey ise.


xLmx
Memur
11 Aralık 2023 18:26
b dilimi girişe engel
watson666, Dün

Normal reçeteli olduğu için ve anksiyete gibi hafif bir tanı olduğu için kullanım süresine bakar eğer az kullanmışsan dönemsel olarak nitelindirir b dilimine koyar. B dilimi içinde üstünden 2 yıl geçmesi gerek. 2 yıl ve üzeri zaman geçtiyse üstünden elenmezsin doktora da bildir neden gittiğini eğer hafif birşey ise.


watson666
Aday Memur
11 Aralık 2023 18:52

B dilimi tanılar için 2 yıl önce ise engel değil. C ve D dilimi için süre ayrımı yok direkt engel.

xLmx, Dün
b dilimi girişe engel

asper2916
Aday Memur
11 Aralık 2023 19:54

6 ay kullandım bıraktım son 2 senem temiz

watson666, Dün

Normal reçeteli olduğu için ve anksiyete gibi hafif bir tanı olduğu için kullanım süresine bakar eğer az kullanmışsan dönemsel olarak nitelindirir b dilimine koyar. B dilimi içinde üstünden 2 yıl geçmesi gerek. 2 yıl ve üzeri zaman geçtiyse üstünden elenmezsin doktora da bildir neden gittiğini eğer hafif birşey ise.


ekaleite
Aday Memur
11 Aralık 2023 21:07
okula giriş için A dilimi şartı aranmıyor muydu
watson666, Dün

B dilimi tanılar için 2 yıl önce ise engel değil. C ve D dilimi için süre ayrımı yok direkt engel.


watson666
Aday Memur
11 Aralık 2023 21:12

B dilimden ki tanıların 2 yıl öncesi olması A diliminde kabul ediliyor. A diliminin açıklamasında(Son 2 yılı semptomsuz geçirmek sağlam kabul edilir.)Yazıyor bu yazı b dilimi için geçerlidir.

ekaleite, Dün
okula giriş için A dilimi şartı aranmıyor muydu

watson666
Aday Memur
11 Aralık 2023 21:13

Sağlıkta doktora açıklarsınız garanti olur.

asper2916, Dün

6 ay kullandım bıraktım son 2 senem temiz


asper2916
Aday Memur
11 Aralık 2023 22:43

Bekçiliğe başvuracağım umarım geçerim psikiyatriden tek sıkıntım bu Şuanki durumum iyi

watson666, Dün

Sağlıkta doktora açıklarsınız garanti olur.


umter
Aday Memur
12 Aralık 2023 16:46
yönetmelikte yazıyor mu
watson666, Dün

B dilimden ki tanıların 2 yıl öncesi olması A diliminde kabul ediliyor. A diliminin açıklamasında(Son 2 yılı semptomsuz geçirmek sağlam kabul edilir.)Yazıyor bu yazı b dilimi için geçerlidir.

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