Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Aralık 2023 16:11
POMEM-BEKÇİ PSİKİYATRİ LÜTFENN

2 sene önce anksiyete bozukluğu var ilaç kullanımıyla (normal reçeteli) Polis veya Bekçi olabilir miyim?


watson666
Aday Memur
11 Aralık 2023 16:56

Normal reçeteli olduğu için ve anksiyete gibi hafif bir tanı olduğu için kullanım süresine bakar eğer az kullanmışsan dönemsel olarak nitelindirir b dilimine koyar. B dilimi içinde üstünden 2 yıl geçmesi gerek. 2 yıl ve üzeri zaman geçtiyse üstünden elenmezsin doktora da bildir neden gittiğini eğer hafif birşey ise.


xLmx
Memur
11 Aralık 2023 18:26
b dilimi girişe engel
watson666, 2 saat önce

Normal reçeteli olduğu için ve anksiyete gibi hafif bir tanı olduğu için kullanım süresine bakar eğer az kullanmışsan dönemsel olarak nitelindirir b dilimine koyar. B dilimi içinde üstünden 2 yıl geçmesi gerek. 2 yıl ve üzeri zaman geçtiyse üstünden elenmezsin doktora da bildir neden gittiğini eğer hafif birşey ise.

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