Kamu-Sen'in %58 + %10 refah payı talebi.

Baktım bu paylaşım Eğitim bir sen değil kamu-sen inn talebi yani Türk eğitim sen.. Bi haber paylaşırken bari iyi okuyup anlatıp öyle paylaşım yapalım

Baktım bu paylaşım Eğitim bir sen değil kamu-sen inn talebi yani Türk eğitim sen.. Bi haber paylaşırken bari iyi okuyup anlatıp öyle paylaşım yapalım