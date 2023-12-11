Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 16:14
Kamu-Sen'in %58 + %10 refah payı talebi.

genel yetkili sendika %58 yeniden değerleme oranında ve %10 refah payı olacak şekilde en az yüzde 68 artırılmasını talep etti. Hadi inşallah


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
11 Aralık 2023 16:16

de işte !:) şükürcüler mi istemiş bunu...


mhmdunlu
Aday Memur
11 Aralık 2023 16:21

Bu sendikadan medet umanlar ile gabardan petrol fışkırdığına inananlar aynı kişiler..


ferrari75
Şef
11 Aralık 2023 16:45

Pazarlık masasında ne iş görmüş de şimdi suya mektup yazıyor?


cografyacı236
Aday Memur
11 Aralık 2023 18:24

Bu oranı alsın istifa edip eğitim birsen'e geçeceğim. Peki alamazsa siz istifa edecekmisiniz .


neron01
Aday Memur
11 Aralık 2023 19:56

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak zammı için heyecanlı bekleyişini sürdürürken Ankara?da hareketli bir döneme girildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Alınacak kararların doğrudan vatandaşları ilgilendirdiğini dile getiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarına zam talebinde bulundu.

önder kahveci memursen genel başkanı mı ????


Peyami.safa81
Aday Memur
11 Aralık 2023 19:59

Masallar masallar


beyazdag06
Aday Memur
11 Aralık 2023 20:01
Twitter da yok öyle bir paylaşımları?

beyazdag06
Aday Memur
11 Aralık 2023 20:08
Baktım bu paylaşım Eğitim bir sen değil kamu-sen inn talebi yani Türk eğitim sen.. Bi haber paylaşırken bari iyi okuyup anlatıp öyle paylaşım yapalım

Velocıraptor
Genel Müdür
11 Aralık 2023 20:23

reis olmasa kepenk kapatacak partinin sendikasının şeysiymiş. :)))))

bunu yapsınlar sendikasızlığa son verir hemen kaydımı yaptırırım. buradan da imza töreninin fotoğrafını yayınlarım :)

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