Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 16:14
yetkili sendika : %58 + %10 refah payı
genel yetkili sendika %58 yeniden değerleme oranında ve %10 refah payı olacak şekilde en az yüzde 68 artırılmasını talep etti. Hadi inşallah

Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
11 Aralık 2023 16:16

de işte !:) şükürcüler mi istemiş bunu...


mhmdunlu
Aday Memur
11 Aralık 2023 16:21

Bu sendikadan medet umanlar ile gabardan petrol fışkırdığına inananlar aynı kişiler..


ferrari75
Şef
11 Aralık 2023 16:45

Pazarlık masasında ne iş görmüş de şimdi suya mektup yazıyor?


cografyacı236
Aday Memur
11 Aralık 2023 18:24

Bu oranı alsın istifa edip eğitim birsen'e geçeceğim. Peki alamazsa siz istifa edecekmisiniz .

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