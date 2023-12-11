Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Aralık 2023 16:17
Bir branşta toplam 50 saat ders, 2 kadrolu 1 ücretli öğretmen çalıştırılabilir mi?

Soru Anadolu Lisesi için. Bir branş için 50 saat ders ve bir kadrolu bir de ücretli öğretmen çalışıyor. Yeni gelen öğretmenle birlikte 2 kadrolu 1 ücretli olmak üzere 3 öğretmen var ilgili branşta.

Okul müdürü yeni öğretmene size 12 saat ders görünüyor diyor.

İşin aslı nasıl olmalı?


Prettyhatun
Şef
11 Aralık 2023 16:40

Öğretmenler 30 saat ders isterse ücretli gelemez, eğer ders istemezlerse iki öğretmene 21 saat ders verilir, geri kalan 8 saat ücretli öğretmene verilir

Size 12 saat düşüyor gibi birşey diyemez, kamuyu zarar uğratıyor demektir, suç

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