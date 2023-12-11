Bir branşta toplam 50 saat ders, 2 kadrolu 1 ücretli öğretmen çalıştırılabilir mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Dolar bazında, yıllara göre öğretmen maaşıBranş Öğretmenleri Çözüm ÖnerileriMilli Eğitim Bakanı TEKİN: Ders sürelerinde kısalma olmayacak.Norm Fazlası Atamalarda 3 Puanla Atanan Kadrolu ÖğretmenlerMatematik öğretmenliğinden Rehber Öğretmenliğe Alan değişikliğiNeyi bekliyoruz hocam?Milli eğitimden kaymakamlığa geçiş yapmak.Norm fazlası öğretmenin başka ile ya da ilçeye re'sen yer değişikliği yapılır mı?Yeni atanan öğretmenin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmesi mümkün mü?PDR ile İlgili Çözüm Önerileri
Sözlük
iş başvurusu yaparken cv ye sözlük yazarı olduğunu belirtmek 1 en çok neyi googlelamışız 2 güvercin pisliğinden medet ummak 1 göksel'in lise yıllarındaki fotoğrafı 2 evrende yalnız mıyız 2 3 Bed 2 Bath 1 Ghost 2023 1 görmezden gelmek 3 İçinden geleni söyle 1 ben şeker kullanmıyorum 1 Bugün olanlar 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar