Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


11 Aralık 2023 16:53
2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları Sorular Ve Cevaplar
Yeni başvurular hakkında bilgi paylaşımı amacıyla bu grup kurulmuştur.

elifyilmaz34
Aday Memur
11 Aralık 2023 16:54
Merhabalar doçentlik başvurusu direkt olarak iptal edilen hocalarım var mı. Böyle bir problemle karşılaştım. Yardımlarınızı bekliyorum.
Toplam 1 mesaj

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