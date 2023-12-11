KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Aralık 2023 16:54
Atatürk üni iibf büro personeline kaç puanla başvurdunuz?

Sizce puanlar kaça düşer 7 kişi alıyordu başvurular şahsen veya noter üzerinden vekalet ileydi

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