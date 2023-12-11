Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Aralık 2023 17:35
Asgari ücret %50

2024 asgari ücret 17.103 tl olacak


gsburasi
Aday Memur
11 Aralık 2023 17:37

Memur maaş artış oranı bu rakamın altında olacak ( %43-46 )


cetek
Şef
11 Aralık 2023 17:41

Ekmek 20 lira olacak desene.


beyazdag06
Aday Memur
11 Aralık 2023 17:48
Şuan ki toplam zam oranından haberin var mı?
gsburasi, 1 saat önce

Memur maaş artış oranı bu rakamın altında olacak ( %43-46 )


İbrahim5506
Memur
11 Aralık 2023 18:01
ne gezeer..Kendisi asgari ücretli olduğu için memur maaş artışını da haliyle bilmeyebilir
beyazdag06, 1 saat önce
Şuan ki toplam zam oranından haberin var mı?

beyazdag06
Aday Memur
11 Aralık 2023 18:02
Bakma hocqm toplumlarda bunların sesi yüksek çıkıyor çok bilmiş çok bilmiş..
İbrahim5506, 50 dk. önce
ne gezeer..Kendisi asgari ücretli olduğu için memur maaş artışını da haliyle bilmeyebilir

whedr
Memur
11 Aralık 2023 18:03

böyle olursa ocak enflasyon farkı mara kadar değil ocak ayı bitmeden erir. Boşuna umutlama memur


impostor
Şef
11 Aralık 2023 18:09

Asgari ücret 15 binden fazla olursa seçimden bu yana yapılan hiçbir şeyin anlamı kalmaz. 2022de başlayan sürecin başına geri dönülür.

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