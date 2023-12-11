Asgari ücret %50

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Asgari ücretin memur maaşına etkisiRefah Payı Gelir mi?Oransal Yerine kademeli Seyyanen Zam olsun 2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında Gerçekleşecektir2024 Ocak Asgari Ücret, Emekli ve Memur Zamları Tahminlerini Alalım6175 Unvan Kodlu Uzman ArkadaşlarMaaşsız Dul bir emekli kadın kocasından 3500 TL. maaş alıyor çok az değil mi.Asgari ücret %50Memurların emeklilik yaş sınırı kaldırılsın !
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar