Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Aralık 2023 18:19
Kadrolu Memurdan KİT'e

Bir üniversitede kadrolu memur olarak görev yapıyorum.Merkezi tercihlerde KİT'e tercih yapmak istiyorum.Kazanırsam karşıma yasal bir engel çıkar mı?

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